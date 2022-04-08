Владимир Кличко: Словам России мы не можем верить. Война, которая ведется, – это война добра со злом

"Война, которая ведется, – это борьба добра со злом. Есть такое выражение: действия говорят громче, чем слова. Мы не можем верить российским словам. Все, что исходит от их пропаганды: что мы все нацисты, включая нашего президента, – ложь. Это понятно. Но, к сожалению, для российского народа не понятно. Они видят только один спектр. Так называемая спецоперация – это геноцид украинского народа. Это мы видим в Буче, Бородянке, Иванкове Гостомеле – городах – сателлитах столицы. Но мы еще многого не видим. Только знаем, что Мариуполь разрушен на 90% и там много погибло гражданского населения, целенаправленно уничтожено", – сказал Кличко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)