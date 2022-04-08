Пионтковский: Для России судьба войны решится в ближайшие две недели. Она собирается взять Харьков

Пионтковский: Ничто другое, кроме взятия Харькова, они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь – это не победа Фото: Georgy Avetissov / Facebook

По его мнению, объявленное Россией наступление на Донбасс будет включать попытки зайти в Харьков.

"Мы приближаемся к решающему моменту. В ближайшие две недели объявленная Москвой битва за Донбасс во многом решит ход дальнейшей кампании. Я не согласен с прогнозами, которые в последние дни звучали в США и НАТО, о длительной войне на истощение. Мне кажется, не будет длительной войны на истощение, потому что довольно острая внутриполитическая ситуация в России", – сказал Пионтковский.

По его мнению, между генералами и президентом РФ Владимиром Путиным уже есть напряжение, связанное с провалом операции по захвату Киева, оно может усилиться, если попытки захватить Харькова тоже не увенчаются успехом.

"Первый конфликт между фюрером и Генштабом закончился компромиссом. Они сошлись на том, что нужно сейчас навязать битву за Донбасс, одержать в ней победу и тем самым погасить конфликт и продать населению любую иллюзию победы. Вот почему для России судьба войны решается в ближайшие две недели. Какая метрика этой победы? Мы все понимаем, что как минимум – взятие Харькова, – сказал политолог. – Почему вас это удивляет? Ничто другое они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь – это не победа. Они собираются взять Харьков, продать это населению и провести тот самый парад на Красной площади [9 мая]".

При этом эксперт сомневается, что российской армии удастся реализовать эту задачу.

"Я согласен с подавляющим большинство экспертов и украинских, и западных, что им это не удастся. У них просто нет для этого резервов. Резервы мобилизованы по всем сусекам. С громадным риском для себя они оголили все геополитические фланги: военные были взяты из Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, даже 201-я дивизия с границы Таджикистана и Афганистана [была привлечена] и группа "Вагнер"... Но как мне представляется, этого не хватит", – сказал Пионтковский.

Он подчеркнул, что эта битва, которую условно можно назвать "битвой за Донбасс", является решающей для Москвы.

"А Украина выиграет стратегически. Какого бы мнимого успеха Москва ни достигла, он не отменит решающего стратегического превосходства украинской армии. Ее превосходство в мотивации, логистике, вооружении", – сказал Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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