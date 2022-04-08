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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Для России судьба войны решится в ближайшие две недели. Она собирается взять Харьков

 
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Пионтковский: Ничто другое, кроме взятия Харькова, они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь это не победа
Пионтковский: Ничто другое, кроме взятия Харькова, они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь – это не победа
Фото: Georgy Avetissov / Facebook

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что российская армия в ближайшее время будет нацелена на захват Харькова. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его мнению, объявленное Россией наступление на Донбасс будет включать попытки зайти в Харьков.  

"Мы приближаемся к решающему моменту. В ближайшие две недели объявленная Москвой битва за Донбасс во многом решит ход дальнейшей кампании. Я не согласен с прогнозами, которые в последние дни звучали в США и НАТО, о длительной войне на истощение. Мне кажется, не будет длительной войны на истощение, потому что довольно острая внутриполитическая ситуация в России", – сказал Пионтковский. 

По его мнению, между генералами и президентом РФ Владимиром Путиным уже есть напряжение, связанное с провалом операции по захвату Киева, оно может усилиться, если попытки захватить Харькова тоже не увенчаются успехом.

"Первый конфликт между фюрером и Генштабом закончился компромиссом. Они сошлись на том, что нужно сейчас навязать битву за Донбасс, одержать в ней победу и тем самым погасить конфликт и продать населению любую иллюзию победы. Вот почему для России судьба войны решается в ближайшие две недели. Какая метрика этой победы? Мы все понимаем, что как минимум  взятие Харькова, – сказал политолог. – Почему вас это удивляет? Ничто другое они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь – это не победа. Они собираются взять Харьков, продать это населению и провести тот самый парад на Красной площади [9 мая]".

При этом эксперт сомневается, что российской армии удастся реализовать эту задачу. 

"Я согласен с подавляющим большинство экспертов и украинских, и западных, что им это не удастся. У них просто нет для этого резервов. Резервы мобилизованы по всем сусекам. С громадным риском для себя они оголили все геополитические фланги: военные были взяты из Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, даже 201-я дивизия с границы Таджикистана и Афганистана [была привлечена] и группа "Вагнер"... Но как мне представляется, этого не хватит", – сказал Пионтковский. 

Он подчеркнул, что эта битва, которую условно можно назвать "битвой за Донбасс", является решающей для Москвы. 

"А Украина выиграет стратегически. Какого бы мнимого успеха Москва ни достигла, он не отменит решающего стратегического превосходства украинской армии. Ее превосходство в мотивации, логистике, вооружении", – сказал Пионтковский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом, которое фиксировалось в последующие дни, президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников". Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, по информации разведки Альянса, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.

2 марта Министерство обороны Украины сообщило, что вся Киевская область освобождена от оккупантов. 4 марта в Черниговской облгосадминистрации рассказали, что оккупанты отошли от Чернигова и выходят из других населенных пунктов региона, а 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило, что взяло под охрану государственную границу Украины в Черниговской области.

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил 6 апреля, что российские оккупанты завершают перегруппировку выведенных войск и подготовку к наступательной операции на востоке Украины, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей. 

Кроме того, оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщили в облгосадминистрации. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявил глава региона Олег Синегубов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, Мариуполь, Андрей Пионтковский, российская агрессия, война России против Украины
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