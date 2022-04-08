В Киеве хотят переименовать пять станций метро, в частности "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого"

"Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!" – отметил Брагинский.

Он выразил уверенность в том, что комиссия по наименованиям вместе с общественностью выберут достойные названия, чтобы увековечить украинских героев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)