В Киеве хотят переименовать пять станций метро, в частности "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого"

"Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!" – отметил Брагинский.
Он выразил уверенность в том, что комиссия по наименованиям вместе с общественностью выберут достойные названия, чтобы увековечить украинских героев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в честь героев Украины переименовали улицы, на которых находятся российские посольства, в Вильнюсе (Литва) и Праге (Чехия). Железнодорожный мост в Праге, неподалеку от посольства РФ, назовут в честь героя украинской войны Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в Херсоне.
В Риге (Латвия) Рижская дума решила назвать часть улицы, где расположено посольство РФ, в честь независимости Украины.
Министерство иностранных дел Украины 28 марта призвало мир дать улицам, где находятся посольства и консульства РФ, названия, посвященные Украине.