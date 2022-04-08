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В Киеве хотят переименовать пять станций метро, в частности "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого"

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Киевляне прячутся в метрополитене от обстрелов оккупационных войск РФ
Киевляне прячутся в метрополитене от обстрелов оккупационных войск РФ
Фото: Брагінський Віктор / Facebook

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский обратился к местным властям с инициативой переименования пяти станций метро. Об этом он написал 8 апреля в Facebook.

"Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!" – отметил Брагинский.

Он выразил уверенность в том, что комиссия по наименованиям вместе с общественностью выберут достойные названия, чтобы увековечить украинских героев.

https://www.facebook.com/BrahinskyyViktor/posts/645361433233439

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в честь героев Украины переименовали улицы, на которых находятся российские посольства, в Вильнюсе (Литва) и Праге (Чехия). Железнодорожный мост в Праге, неподалеку от посольства РФ, назовут в честь героя украинской войны Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в Херсоне.

В Риге (Латвия) Рижская дума решила назвать часть улицы, где расположено посольство РФ, в честь независимости Украины.

Министерство иностранных дел Украины 28 марта призвало мир дать улицам, где находятся посольства и консульства РФ, названия, посвященные Украине.

Теги: Киев, Украина, метро, Виктор Брагинский, переименование, метрополитен
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