"Конец "русского мира". В Мукачево планируют переименовать улицы, названные в честь российских деятелей

"Конец "русского мира". В Мукачево изменят названия улиц, которые названы в честь российских деятелей. Проект будет проработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов", – говорится в сообщении.

После этого документ вынесут на сессию горсовета, отметили в мэрии.

"Предлагается назвать эти улицы в честь погибших героев на российско-украинской войне, выдающихся деятелей города, области, страны", – объяснил Балога.

Война России против Украины. Главное (обновляется)