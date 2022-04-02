"Конец "русского мира". В Мукачево планируют переименовать улицы, названные в честь российских деятелей

"Конец "русского мира". В Мукачево изменят названия улиц, которые названы в честь российских деятелей. Проект будет проработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов", – говорится в сообщении.
После этого документ вынесут на сессию горсовета, отметили в мэрии.
"Предлагается назвать эти улицы в честь погибших героев на российско-украинской войне, выдающихся деятелей города, области, страны", – объяснил Балога.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.