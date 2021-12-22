Московия, Московития, Тартария. Львовский областной совет призвал переименовать Россию

"В последние несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия". 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором. На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена такая страна, как Россия, а лишь Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", – говорится в обращении.

Депутаты утверждают, что изменение названия Московского царства "бросило серьезный вызов идентичности украинского народа" и является "оправданием оккупации части территории современной Украины".

Они также призывают называть Россию Московией во всех средствах массовой информации Украины.