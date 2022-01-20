Бывший глава СБУ призвал переименовать Украину. Видео

"Как по мне – я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина. Русь и Россия – это разные вещи. Как русский и российский – это разные вещи. Слово "российский" появилось с [российским царем] Петром І. Посмотрите, какие огромные ресурсы были затрачены Петром, его дипломатией для того, чтобы вымарать слово "Московия" и "московиты", – сказал Смешко.

Экспредседатель СБУ посоветовал прочитать книгу французского философа Вольтера "История Карла XII, короля Швеции", где, по его словам, Украина упоминается под ее сегодняшним названием, а Россия и россияне фигурируют в произведении как "Москва" и "московиты".

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Видео: НАШ 3.0 / YouTube