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Бывший глава СБУ призвал переименовать Украину. Видео

 
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"Наше государство должно называться Русь-Украина", сказал Смешко
"Наше государство должно называться Русь-Украина", – сказал Смешко
Фото: sylaichest.org

Экс-глава Службы безопасности Украины, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Игорь Смешко в прямом эфире телеканала "Наш" 19 декабря предложил изменить название Украины.

"Как по мне – я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина. Русь и Россия – это разные вещи. Как русский и российский – это разные вещи. Слово "российский" появилось с [российским царем] Петром І. Посмотрите, какие огромные ресурсы были затрачены Петром, его дипломатией для того, чтобы вымарать слово "Московия" и "московиты", – сказал Смешко.

Экспредседатель СБУ посоветовал прочитать книгу французского философа Вольтера "История Карла XII, короля Швеции", где, по его словам, Украина упоминается под ее сегодняшним названием, а Россия и россияне фигурируют в произведении как "Москва" и "московиты".

ВИДЕО
Видео: НАШ 3.0 / YouTube
Контекст:

По результатам  опроса Социологической группы "Рейтинг", 75% украинцев преемницей Киевской Руси считают Украину.

В День Независимости 2021 года Зеленский заявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности. Он будет отмечаться 28 июля, в День крещения Киевской Руси-Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров после этого заявил, что Украина "приватизировала День Крещения Руси", на что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что Украине, в отличие от РФ, "не нужно ничего "приватизировать", потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней".

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В X веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире", – также заявил Кулеба.

В сентябре 2021 года советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по конфликту на Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России и предложил изменить название государства на "Русь-Украина".

Теги: Россия, СБУ, Украина, Москва, Игорь Смешко, Киевская Русь
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