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"Точно чиновники не будут косячить". Экс-мэр Архангельска предложил переименовать город в Путинград

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Донской: На гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история
Донской: На гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история
Фото: donskoy.vip / Instagram

Бывший мэр Архангельска (2005–2008) Александр Донской предложил переименовать город в Путинград, область – в Ангельскую и изменить герб города. Предложение он выдвинул 8 декабря в Stories своего Instagram.

Донской объявил конкурс на новый герб города в Instagram-сторис и опубликовал примеры гербов, которые присылают ему россияне.

Скриншот:
Скриншот: donskoy.vip / Instagram

Кроме того, в описании аккаунта у экс-мэра российского города появилась надпись: "Путинграду быть!".

Скриншот: donskoy.vip / Instagram
Скриншот: donskoy.vip / Instagram

Смысл инициативы он пояснил в комментарии изданию 29.ru

"Есть более полезное для нас изменение названия и, соответственно, герба – переименоваться в Путинград. То есть город имени [президента РФ Владимира] Путина. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в Архангельске. Точно будут правильно осваиваться деньги... Я думаю, можно объединить эти две вещи – область назвать Ангельской, а столицу – Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области. Я думаю, это будет круто", – заявил он.

Донской привел в пример Чечню, где в Грозном есть улица Путина, и отметил, что города имени Путина нет и там. 

Также Донского не устраивает герб города, потому что на нем изображен черт.

"Если посмотрит приезжий человек, то на гербе черт отдыхает, он просто лежит. Непонятно по гербу, что он побежден или убит. Даже на гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история", – заявил экс-мэр.

По его словам, многим нравится идея переименования города. Донской хочет подготовить новый герб, предложить его властям и разработать всю линейку сувенирной продукции, но зарабатывать на этом не собирается.

"Одна из идей, которая пришла в ходе коллективного мозгового штурма, что на каждый день недели свой герб. В субботу, например, снеговик, а в воскресенье – еще какой-то день отдыха семейный, в понедельник – Архангел Михаил. Это может меняться. Почему бы и нет?" – добавил он.

Контекст:

Название Архангельска возникло из-за Михаило-Архангельского монастыря, вокруг которого, согласно летописям, был построен город. 

На гербе Архангельска, зарегистрированном в Государственном геральдическом регистре РФ, в золотом поле щита изображен "летящий архангел в синем одеянии с огненным мечом и щитом, побеждающий черного дьявола", сообщает профильный ресурс "Геральдика.ру". "Летящий архангел в синем одеянии с огненным мечом и щитом символизирует русское воинство, победу сил добра над силами зла, Черный дьявол олицетворяет неприятеля, зло, которое будет побеждено", – говорится в описании. Герб существует с 1780 года.

Вокруг герба города уже возникала дискуссия. В 2008 году член Геральдического совета при президенте РФ Михаил Шелковенко заявлял, что переутверждение исторического герба в 1989 году было сделано "невежественно". "Сатана был изображен не смятенным и низвергнутым, как в старом гербе – он и обращен там был осознанно геральдически влево – а обернувшимся на Архистратига, то есть еще как бы противостоящим ему", – цитировало его агентство "Православие на Северной земле".

Теги: Россия, Владимир Путин, Архангельск, история, герб, переименование
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