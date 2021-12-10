"Точно чиновники не будут косячить". Экс-мэр Архангельска предложил переименовать город в Путинград

Донской: На гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история Фото: donskoy.vip / Instagram

Донской объявил конкурс на новый герб города в Instagram-сторис и опубликовал примеры гербов, которые присылают ему россияне.

Скриншот: donskoy.vip / Instagram

Кроме того, в описании аккаунта у экс-мэра российского города появилась надпись: "Путинграду быть!".

Скриншот: donskoy.vip / Instagram

Смысл инициативы он пояснил в комментарии изданию 29.ru.

"Есть более полезное для нас изменение названия и, соответственно, герба – переименоваться в Путинград. То есть город имени [президента РФ Владимира] Путина. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в Архангельске. Точно будут правильно осваиваться деньги... Я думаю, можно объединить эти две вещи – область назвать Ангельской, а столицу – Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области. Я думаю, это будет круто", – заявил он.

Донской привел в пример Чечню, где в Грозном есть улица Путина, и отметил, что города имени Путина нет и там.

Также Донского не устраивает герб города, потому что на нем изображен черт.

"Если посмотрит приезжий человек, то на гербе черт отдыхает, он просто лежит. Непонятно по гербу, что он побежден или убит. Даже на гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история", – заявил экс-мэр.

По его словам, многим нравится идея переименования города. Донской хочет подготовить новый герб, предложить его властям и разработать всю линейку сувенирной продукции, но зарабатывать на этом не собирается.

"Одна из идей, которая пришла в ходе коллективного мозгового штурма, что на каждый день недели свой герб. В субботу, например, снеговик, а в воскресенье – еще какой-то день отдыха семейный, в понедельник – Архангел Михаил. Это может меняться. Почему бы и нет?" – добавил он.