Демонтаж герба СССР из "Родины-матери" будет стоить миллионы гривен – Дробович

"Сейчас идет предварительная подготовка. Нашлась организация, готовая осуществить этот демонтаж. Мы сейчас анализируем это предложение и передадим в Министерство культуры предварительные предложения от граждан и бизнеса с рекомендацией поднять этот вопрос до уровня правительства", – рассказал Дробович.

Он отметил, что УИНП уже на следующей неделе передаст предложения по демонтажу в Минкульт.

По словам Дробовича, точно неизвестно, в какую сумму обойдется демонтаж советской символики.

“Надо сначала сделать проект и провести его экспертизу. Но я думаю, что речь идет о миллионах гривен”, – подчеркнул глава УИНП.