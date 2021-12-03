Демонтаж герба СССР из "Родины-матери" будет стоить миллионы гривен – Дробович

"Сейчас идет предварительная подготовка. Нашлась организация, готовая осуществить этот демонтаж. Мы сейчас анализируем это предложение и передадим в Министерство культуры предварительные предложения от граждан и бизнеса с рекомендацией поднять этот вопрос до уровня правительства", – рассказал Дробович.
Он отметил, что УИНП уже на следующей неделе передаст предложения по демонтажу в Минкульт.
По словам Дробовича, точно неизвестно, в какую сумму обойдется демонтаж советской символики.
“Надо сначала сделать проект и провести его экспертизу. Но я думаю, что речь идет о миллионах гривен”, – подчеркнул глава УИНП.
"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.
"Надеюсь, уже скоро герб СССР будет удален со щита "Родины-матери" в Киеве", - заявил 4 июня 2017 года тогда еще директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Среди причин, мешающих демонтировать герб, Вятрович назвал тогда технические и финансовые.