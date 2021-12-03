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КУЛЬТУРА

Демонтаж герба СССР из "Родины-матери" будет стоить миллионы гривен – Дробович

Уже нашлась организация, готовая осуществить демонтаж советской символики с памятника
Уже нашлась организация, готовая осуществить демонтаж советской символики с памятника
Фото: depositphotos.com

Демонтаж герба СССР из памятника "Родины-матери" в Киеве будет стоить миллионы гривен. Об этом 3 декабря в комментарии агентству УНН рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Сейчас идет предварительная подготовка. Нашлась организация, готовая осуществить этот демонтаж. Мы сейчас анализируем это предложение и передадим в Министерство культуры предварительные предложения от граждан и бизнеса с рекомендацией поднять этот вопрос до уровня правительства", – рассказал Дробович.

Он отметил, что УИНП уже на следующей неделе передаст предложения по демонтажу в Минкульт. 

По словам Дробовича, точно неизвестно, в какую сумму обойдется демонтаж советской символики.

“Надо сначала сделать проект и провести его экспертизу. Но я думаю, что речь идет о миллионах гривен”, – подчеркнул глава УИНП.

Контекст:

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

"Надеюсь, уже скоро герб СССР будет удален со щита "Родины-матери" в Киеве", - заявил 4 июня 2017 года тогда еще директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Среди причин, мешающих демонтировать герб, Вятрович назвал тогда технические и финансовые.

Теги: СССР, памятник, культура, история, декоммунизация, герб, министерство культуры, Антон Дробович
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