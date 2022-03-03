В Вильнюсе улицу, где находится посольство РФ, переименуют в честь героев Украины

По словам Шимашюса, все формальности, связанные с переименованием, власти города решат в ближайшее время Фото: Remigijus Šimašius / Facebook

"Отныне на визитной карточке каждого сотрудника посольства России придется писать "героев Украины". И кто угодно, кто будет писать письмо в посольство, должен будет думать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины", – отметил Шимашюс.

По его словам, все формальности, связанные с этим переименованием, власти города решат в ближайшее время.