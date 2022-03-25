Улицу с посольством России в Праге переименуют в улицу Украинских героев

Часть улицы Коруновачни у посольства России будет называться улицей Украинских героев. А близлежащий железнодорожный мост назовут в честь героя украинской войны Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в Херсоне. Он взорвал мост вместе с собой, чтобы помешать продвижению российских войск.

Такой шаг предложил городской совет крупнейшего административного района столицы Чехии – Прага 6.

Депутат Ян Чабр заявил, что предложение поддержала комиссия местного совета, по рекомендации которой члены совета утверждают названия улиц и общественных мест. При этом, по его словам, изменение не будет проблемой для местных жителей, потому что на той части улицы, которая находится рядом с площадью Бориса Немцова, никто не живет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)