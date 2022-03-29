МИД призвал страны переименовывать улицы, на которых расположены российские посольства, в "улицы Украины"

"Украина призывает мир изменить адреса российских посольств и консульств на "улицу Украины". Сайт кампании содержит ссылки на петиции о переименовании улиц с российскими посольствами и консульствами в 53 городах в 34 странах мира", – говорится в сообщении.

#Ukraine calls the world to change the address of Russian embassies and consulates to ‘Ukraine Street’



The campaign website https://t.co/9epReU4328 contains links to petitions to rename the streets with the * embassies and consulates in 53 cities in 34countries worldwide. pic.twitter.com/vHy7qe0CZv — MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) March 28, 2022

В честь героев Украины уже переименовали улицы, на которых находятся российские посольства, в Вильнюсе (Литва) и Праге (Чехия). Железнодорожный мост в Праге, неподалеку от посольства РФ, назовут в честь героя украинской войны Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в Херсоне.

В Риге (Латвия) Рижская дума решила назвать часть улицы, где расположено посольство РФ, в честь Независимости Украины.

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