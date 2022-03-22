Жители Ужгорода попросили горсовет дерусифицировать названия улиц и площадей

Многие улицы, площади, скверы, переулки города названы в честь российских деятелей, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, отметили авторы обращения Фото: depositphotos.com

"Многие улицы, площади, скверы, переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общего общероссийского и общесоветского культурного пространства", – отмечается в документе.

Так, авторы обращения предлагают переименовать улицы имени Ю. Гагарина, М. Глинки, А. Грибоедова, А. Пушкина, П. Чайковского, И. Шишкина, А. Чехова, Декабристов, Челюскинцев.

Кроме того, предложено демонтировать бюст Пушкина в центральной части Ужгорода, который "никоим образом не связан с Закарпатьем".

"В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы должны увековечить и лелеять. Кроме того, должного уважения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период находились под запретом", – подчеркивается в обращении.

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 92% украинцев поддерживают идею переименования улиц в честь героев, которые защищают Украину в войне против России, начавшейся 24 февраля после вторжения РФ.

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