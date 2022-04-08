Российские оккупанты требуют вернуть в ОРДЛО жителей, которых в начале года вывезли в РФ – Генштаб ВСУ

"Оккупационная власть на временно оккупированной территории Донецкой области получила указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января – февраля 2022 года в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в соответствии с этими указаниями, "граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России".

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