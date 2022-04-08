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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты требуют вернуть в ОРДЛО жителей, которых в начале года вывезли в РФ – Генштаб ВСУ

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Об эвакуации жителей ОРДЛО объявляли боевики "ЛДНР"
Об эвакуации жителей ОРДЛО объявляли боевики "ЛДНР"
Фото: ЕРА

Главарям террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" оккупанты поручили вернуть из России жителей ОРДЛО, которые выехали на территорию РФ в первые два месяца 2022 года. Об этом проинформировал 8 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупационная власть на временно оккупированной территории Донецкой области получила указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января – февраля 2022 года в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в соответствии с этими указаниями, "граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290624929917259

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. 18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов20-го – 80.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что ВСУ сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Распространяемую российскими СМИ информацию о якобы обстрелах со стороны ВСУ, в том числе по российской территории, в штабе операции Объединенных сил называли фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.

Теги: Россия, Генштаб ВСУ, оккупация, боевики, эвакуация, ДНР, война России против Украины, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО, население, российские оккупанты
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