Российские оккупанты требуют вернуть в ОРДЛО жителей, которых в начале года вывезли в РФ – Генштаб ВСУ

"Оккупационная власть на временно оккупированной территории Донецкой области получила указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января – февраля 2022 года в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в соответствии с этими указаниями, "граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. 18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что ВСУ сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Распространяемую российскими СМИ информацию о якобы обстрелах со стороны ВСУ, в том числе по российской территории, в штабе операции Объединенных сил называли фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.