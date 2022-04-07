Генштаб ВСУ показал уничтожение под Херсоном артиллерии РФ, которая готовилась к обстрелу

В публикации отметили, что часть оккупантов сбежала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.

5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты готовятся сдать Херсон.