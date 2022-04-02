Уроженец Херсонской области, который воюет за РФ, хотел вывезти мать из Украины, но та отказалась – СБУ

Спецслужба перехватила и обнародовала разговор 31-летнего оккупанта с матерью.

"Поехали люди, специальную операцию сделали, чтобы тебя только вывезти за границу! Надо было сразу к ним сесть в машину, бл..., взять одну сумку, бл..., с самым необходимым и уехать. Все. Максимум, что от тебя требовалось. Ты же видела, что у них такая же форма, как у меня", – обращается он к матери.

Мать в ответ оккупанту говорит, что была "перепугана до смерти" и ее "трясло два дня", так как ее "брали там в полшестого" утра.

"Так правильно! Это специально делается, чтобы к тебе потом никаких претензий не было. Тебя взяли просто задержали, как преступника", – ответил он.

Женщина сказала, что не может оставить мужа.

"Детям всем [передавай] привет. Я очень люблю сыновей, но у меня здесь муж лежит... Пусть меня поймут правильно. Скажешь, Вадичек, детям, что отец тут лежит. Я его самого не оставлю. Я к нему потом не смогу сюда приехать, и все", – обратилась она к сыну.

Оккупант говорил на русском, его мать – на украинском. О дальнейшей судьбе женщины в СБУ не сообщали, из какого именно города ее хотели вывезти оккупанты, тоже не говорится.

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