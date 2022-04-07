В РФ вызывают в военкоматы уволенных военнообязанных для "проведения собрания на 3 месяца" – Генштаб ВСУ

РФ сосредоточила основные усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины Фото: depositphotos.com

"Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с воинской службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на три месяца", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, на территории непризнанного Приднестровья проводится агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство.

Кроме того, РФ сосредоточила основные усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

На слобожанском направлении ВС РФ и дальше блокирует город Харьков и артиллерийские обстрелы. На донецком и таврическом – продолжают артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель – ударить по подразделениям ВСУ и возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений украинских войск в районе населенного пункта Новотошковское, отмечают в Генштабе ВСУ.

На южнобужском направлении россияне обороняют ранее занятые рубежи, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области, добавили в Генштабе.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки поразили три воздушные цели: крылатую ракету, беспилотник и боевой самолет.

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