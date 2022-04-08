Зеленский о войне: Мы не воюем на территории РФ и даже Беларуси, откуда началось полномасштабное вторжение

"Война идет на нашей территории. мы не воюем на территории Российской Федерации. Мы не приходили на чужую территорию, мы не убивали гражданских людей РФ или даже Беларуси. Почему я сказал Беларуси? Потому что вы знаете, с чего началось полномасштабное вторжение еще 24 числа [февраля] – с ракет, которые полетели именно с территории Беларуси", – сказал Зеленский.

По его словам, у этого есть "все доказательства, начиная от свидетелей до видеофрагментов".

"В этой войне мы понимаем, кто враг, кто ее начал и точно мы понимаем, кто в ней победит", – заявил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)