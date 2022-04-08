ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Вместе с киевлянами в столицу возвращаются дипломаты других государств. Ожидаю возможности встретиться со всеми

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смелый
Зеленский: Ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смелый
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться со всеми вернувшимися в Киев представителями иностранных дипломатических миссий. Об этом он сказал 7 апреля в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Хочу отметить, что вместе с киевлянами в столицу возвращаются и дипломатические представители других стран. Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня вернулся посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении", – рассказал Зеленский.

Он поблагодарил друзей Украины, которые сейчас поддерживают страну, в том числе на уровне символов и уровне дипломатических жестов. 

"И я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смелый. Возвращайтесь. Со всеми дипломатами, вернувшимися в нашу столицу и продолжающими работать. Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это нормальная работа посольств, это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица. Не губернский город России, а украинская столица", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/402272554623417/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за границы страны. Некоторые посольства, включая турецкое, выехали уже в марте, после начала полномасштабных боевых действий. 

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас. 

Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС. 

27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше).

Теги: Турция, Литва, посольство, Владимир Зеленский, Словения, война России против Украины, дипломаты, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  "Он очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
  "Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек G
Дмитрий ГОРДОН
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (45984)
2
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (26898) G
3
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (19715)
4
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (18020)
5
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (15549)
6
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока (14946)
7
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (13006)
8
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе (11545)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS