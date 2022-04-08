Зеленский: Вместе с киевлянами в столицу возвращаются дипломаты других государств. Ожидаю возможности встретиться со всеми

"Хочу отметить, что вместе с киевлянами в столицу возвращаются и дипломатические представители других стран. Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня вернулся посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении", – рассказал Зеленский.
Он поблагодарил друзей Украины, которые сейчас поддерживают страну, в том числе на уровне символов и уровне дипломатических жестов.
"И я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смелый. Возвращайтесь. Со всеми дипломатами, вернувшимися в нашу столицу и продолжающими работать. Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это нормальная работа посольств, это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица. Не губернский город России, а украинская столица", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за границы страны. Некоторые посольства, включая турецкое, выехали уже в марте, после начала полномасштабных боевых действий.
По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.
Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС.
27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше).