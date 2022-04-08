Зеленский: Вместе с киевлянами в столицу возвращаются дипломаты других государств. Ожидаю возможности встретиться со всеми

Зеленский: Ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смелый Фото: president.gov.ua

"Хочу отметить, что вместе с киевлянами в столицу возвращаются и дипломатические представители других стран. Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня вернулся посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении", – рассказал Зеленский.

Он поблагодарил друзей Украины, которые сейчас поддерживают страну, в том числе на уровне символов и уровне дипломатических жестов.

"И я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смелый. Возвращайтесь. Со всеми дипломатами, вернувшимися в нашу столицу и продолжающими работать. Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это нормальная работа посольств, это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица. Не губернский город России, а украинская столица", – сказал президент.

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