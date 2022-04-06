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Воду в пруду около российского посольства в Литве окрасили в кровавый цвет

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Цель перформанса обратить внимание мира на военные преступления России
Цель перформанса – обратить внимание мира на военные преступления России
Фото: Neringa Rekasiute / Facebook

6 апреля жители Вильнюса заметили, что вода в пруду около российского посольства окрасилась в кровавый цвет. Об этом пишет издание Delfi.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сообщил, что это художественный перформанс, цель которого – обратить внимание мира на военные преступления России. По его словам, использовалась краска, аналогичная той, которой в День святого Патрика воды реки Вильняле красят в зеленый цвет.

Фото: rus.delfi.lv
Фото: rus.delfi.lv

Акция протеста согласована с инспекторами по охране природы, краска не вредна для животных и растений, заявила представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Фото и видео акции опубликовала в Facebook одна из организаторов, фотограф Неринга Рекасиюте. На фото водоем переплывает девушка, на ней плавательные очки в цветах украинского флага.

"Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание в исполнении литовской олимпийской чемпионки Руты Мейлутите символизирует необходимость непрерывной борьбы", – пояснила автор.

https://www.facebook.com/neringa.rekasiute/posts/10159860838268781

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Литва, посольство, посольство РФ, Вильнюс, акция
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