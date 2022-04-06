Воду в пруду около российского посольства в Литве окрасили в кровавый цвет

Цель перформанса – обратить внимание мира на военные преступления России Фото: Neringa Rekasiute / Facebook

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сообщил, что это художественный перформанс, цель которого – обратить внимание мира на военные преступления России. По его словам, использовалась краска, аналогичная той, которой в День святого Патрика воды реки Вильняле красят в зеленый цвет.

Фото: rus.delfi.lv

Акция протеста согласована с инспекторами по охране природы, краска не вредна для животных и растений, заявила представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Фото и видео акции опубликовала в Facebook одна из организаторов, фотограф Неринга Рекасиюте. На фото водоем переплывает девушка, на ней плавательные очки в цветах украинского флага.

"Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание в исполнении литовской олимпийской чемпионки Руты Мейлутите символизирует необходимость непрерывной борьбы", – пояснила автор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)