Литва объявила о высылке из страны российского посла

"Российского посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Это решение Литвы, принятое сегодня", – написал он.
Russian ambassador was asked to leave Lithuania.— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 4, 2022
Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.
That is the decision made today.
Послом РФ в Литве с октября 2020 года является Алексей Исаков.
Власти Литвы приняли решение вернуть своего посла из Москвы и закрыть консульство РФ в Клайпеде, сообщило "Би-би-си". Телекомпания утверждает, что Литва первой из стран Европы отозвала российского посла.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также анонсировал снижение дипломатических отношений с Россией из-за ее войны против Украины.
"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия будет сужать дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур", – написал он в Twitter.
* emot v * r * Krievijas bru * oto sp * ku pastr * d * tos noziegumus Ukrain * , Latvija sašaurin * s diplom * tisk * s attiec * bas ar Krievijas Feder * ciju. Par konkr * tiem l * mumiem tiks pazi * ots p * c iekš * ju proced * ru pabeigšanas— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) April 4, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля из европейских стран начали активно высылать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, 29 марта об этом объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии.
4 апреля Германия объявила о высылке из страны 40 российских дипломатов. СМИ писали, что персонами нон грата в ФРГ могут стать до 100 россиян.
В этот же день стало известно о высылке 35 российских дипломатов из Франции.
5 апреля о высылке части российских дипломатов объявили в Швеции, Дании, Италии и Испании – всего 73-х человек.