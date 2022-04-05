Литва объявила о высылке из страны российского посла

Литвы решила вернуть своего посла из Москвы Фото: ЕРА

"Российского посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Это решение Литвы, принятое сегодня", – написал он.

Russian ambassador was asked to leave Lithuania.



Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.



That is the decision made today. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 4, 2022

Послом РФ в Литве с октября 2020 года является Алексей Исаков.

Власти Литвы приняли решение вернуть своего посла из Москвы и закрыть консульство РФ в Клайпеде, сообщило "Би-би-си". Телекомпания утверждает, что Литва первой из стран Европы отозвала российского посла.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также анонсировал снижение дипломатических отношений с Россией из-за ее войны против Украины.

"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия будет сужать дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур", – написал он в Twitter.

* emot v * r * Krievijas bru * oto sp * ku pastr * d * tos noziegumus Ukrain * , Latvija sašaurin * s diplom * tisk * s attiec * bas ar Krievijas Feder * ciju. Par konkr * tiem l * mumiem tiks pazi * ots p * c iekš * ju proced * ru pabeigšanas — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)