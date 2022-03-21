МИД России вызвал американского посла из-за "неприемлемых высказываний" Байдена о Путине

"Вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Байдена в адрес президента России", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты утверждают, что заявления Байдена "недостойны государственного деятеля столь высокого ранга" и "ставят российско-американские отношения на грань разрыва".

"Предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", – заявили в МИД РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

15 марта верхняя палата Конгресса США – Сенат – единогласно приняла резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника из-за вторжения РФ в Украину. Байден в тот же день, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает Путина военным преступником.

17 марта, выступая на мероприятии, посвященном Дню святого Патрика, Байден заявил, что Путин – кровавый диктатор и бандит.