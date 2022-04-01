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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица "потроллил" российского посла в ООН книгой "Что не так с дипломатией" и обсудил это в Twitter с ее автором

Кислица сообщил автору книги, что она понравилась ему несколько лет назад, и он решил ее перечитать
Кислица сообщил автору книги, что она понравилась ему несколько лет назад, и он решил ее перечитать
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН 29 марта читал книгу "Что не так с дипломатией", во время выступления посла РФ в ООН Василия Небензи. Этот момент попал на фото агентства Getty.

Кадр увидел автор книги – британский дипломат, писатель и китаевед, сотрудник Королевского института международных отношений Керри Браун. Он сообщил в Twitter, что "поражен и смущен".

"Книга была аргументом в пользу того, чтобы дипломатические службы были аналитическими центрами и больше думали. Я думаю, в эти дни они должны думать, как никогда раньше!" – написал Браун.

В колонке на сайте The Interpreter, озаглавленной "Война представляет собой провал дипломатии. Стоит прочесть дальше первой страницы". Браун также отметил, что, возможно, украинский посол использовал книгу "просто как реквизит" – чтобы с помощью названия на обложке отправить месседж выступающему в это время представителю РФ.

Писатель подчеркнул, что даже в этом случае он рад, "что книга принесла некоторую пользу". "С работой могут случиться и вещи похуже – например, ее могут вообще не заметить", – написал Браун и выразил благодарность за огласку, "независимо от того, как много могло быть прочитано при этом конкретном чтении".

По его словам, с точки зрения содержания книга повествует скорее о необходимости изменить дипломатию, чем избавиться от нее. В ней автор на примере отношений Великобритании и Китая в 2010-х годах, когда сам он работал  в британском посольстве в Пекине, доказывал, что внешнеполитические ведомства плохо взаимодействуют с новыми идеями, сопротивляются появлению новых парадигм и зачастую работают в качестве "элитного туристического агентства для приезжих политиков". Чтобы исправить это, по мнению автора, посольства и дипломатические ведомства должны стать более похожими на аналитические центры. 

"Это не реквизит", – в свою очередь заверил писателя Кислица. 

"Наоборот, это перечитывание книги, которая мне понравилась несколько лет назад; и ее чтение гораздо более здоровая альтернатива чепухе путинского посла", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: ООН, книги, Сергей Кислица, война России против Украины, дипломаты, писатель, Василий Небензя, посол
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