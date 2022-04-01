Кислица "потроллил" российского посла в ООН книгой "Что не так с дипломатией" и обсудил это в Twitter с ее автором

Кислица сообщил автору книги, что она понравилась ему несколько лет назад, и он решил ее перечитать Фото: EPA

Кадр увидел автор книги – британский дипломат, писатель и китаевед, сотрудник Королевского института международных отношений Керри Браун. Он сообщил в Twitter, что "поражен и смущен".

"Книга была аргументом в пользу того, чтобы дипломатические службы были аналитическими центрами и больше думали. Я думаю, в эти дни они должны думать, как никогда раньше!" – написал Браун.

Really amazed,and humbled, that the Ukrainian ambassador at the UN Security Council was reading my * What's Wrong with Diplomacy' last week. The book was an argument for diplomatic services to be think tanks, and think more. I guess these days they have to think like never before! pic.twitter.com/r1UIK341WE — Kerry Brown (@Bkerrychina) March 30, 2022

В колонке на сайте The Interpreter, озаглавленной "Война представляет собой провал дипломатии. Стоит прочесть дальше первой страницы". Браун также отметил, что, возможно, украинский посол использовал книгу "просто как реквизит" – чтобы с помощью названия на обложке отправить месседж выступающему в это время представителю РФ.

Писатель подчеркнул, что даже в этом случае он рад, "что книга принесла некоторую пользу". "С работой могут случиться и вещи похуже – например, ее могут вообще не заметить", – написал Браун и выразил благодарность за огласку, "независимо от того, как много могло быть прочитано при этом конкретном чтении".

По его словам, с точки зрения содержания книга повествует скорее о необходимости изменить дипломатию, чем избавиться от нее. В ней автор на примере отношений Великобритании и Китая в 2010-х годах, когда сам он работал в британском посольстве в Пекине, доказывал, что внешнеполитические ведомства плохо взаимодействуют с новыми идеями, сопротивляются появлению новых парадигм и зачастую работают в качестве "элитного туристического агентства для приезжих политиков". Чтобы исправить это, по мнению автора, посольства и дипломатические ведомства должны стать более похожими на аналитические центры.

"Это не реквизит", – в свою очередь заверил писателя Кислица.

"Наоборот, это перечитывание книги, которая мне понравилась несколько лет назад; и ее чтение гораздо более здоровая альтернатива чепухе путинского посла", – написал он.

Dear @Bkerrychina it's not a prop. To the contrary it's a re-reading of the book I enjoyed some years ago; and reading it is a much healthier alternative to putin's amb's malarkey. Per “War represents a failure of diplomacy. It pays to read past page one.” https://t.co/b68C0CuyjV — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 31, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)