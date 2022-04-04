Польша и страны Балтии начнут транспортную изоляцию РФ и Беларуси – Найем

В случае принятия окончательного положительного решения границы стран с РФ и Беларусью будут полностью закрыты Фото: depositphotos.com

"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал он.

Такой процесс страны начнут в ближайшие 48–72 часа, добавил он.

По словам Найема, в случае принятия положительного решения границы стран с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.