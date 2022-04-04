Польша и страны Балтии начнут транспортную изоляцию РФ и Беларуси – Найем

"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал он.
Такой процесс страны начнут в ближайшие 48–72 часа, добавил он.
По словам Найема, в случае принятия положительного решения границы стран с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.
Из-за нападения на Украину Россия уже отрезана от воздушного пространства Европы – 27 февраля Евросоюз запретил самолетам РФ приземляться, взлететь или пролететь над территорией ЕС.
Кроме того, 27 марта Финляндия отменила железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, и теперь у РФ не осталось железнодорожного сообщения ни с одной из стран Евросоюза.