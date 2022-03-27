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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России больше нет железнодорожного сообщения с ЕС – "Укрзалізниця"

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"Укрзалізниця" призывает продолжить железнодорожную блокаду России
"Укрзалізниця" призывает продолжить железнодорожную блокаду России
Фото: depositphotos.com

Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, и теперь у РФ не останется железнодорожного сообщения ни с одной из стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзалізниці" 27 марта.

"Железнодорожная блокада России в действии. С 28 марта Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение со страной-агрессором. Отныне у России нет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС. Спасибо дружественным странам за консолидацию усилий и поддержку Украины", – заявили в "Укрзалізниці".

В украинской компании отметили, что 27 марта состоятся последние рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR – в течение последних недель поезда курсировали, чтобы финны, желавшие уехать из России, успели покинуть страну, поясняли в VR.

Также Финляндия приостанавливает и грузовые железнодорожные перевозки из России.

"Укрзалізниця" призывает продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящей через Россию и Беларусь.

Также "Укрзалізниця" призвала в официальном письме членов Организации сотрудничества железных дорог прекратить перевозки с Россией, отстранить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину ряд стран – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие – ввели против РФ несколько пакетов санкций и ограничений. В частности, 27 февраля Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России.

"Российские железные дороги", Белорусская железная дорога и их дочерние компании исключены из Международного союза железных дорог (UIC). "Укрзалізниця" настаивает, чтобы железные дороги этих стран были исключены из всех международных организаций и другие страны прекратили перевозки грузов и пассажиров с их участием.

Теги: Россия, санкции, Укрзалізниця, Финляндия, железная дорога, поезда, война России против Украины, Хельсинки, сотрудничество
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