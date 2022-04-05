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Литве российский газ не нужен. Другие страны тоже должны отказаться от российских энергоносителей – министр обороны Литвы

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Анушаускас: 10 лет назад мы создали стратегическую программу по энергетической безопасности
Анушаускас: 10 лет назад мы создали стратегическую программу по энергетической безопасности
Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

Литва 10 лет готовилась к тому, чтобы отказаться от российского газа. Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"10 лет назад мы создали стратегическую программу по энергетической безопасности. И начали подготовительные работы. Долгие годы строили газопроводы внутри своей страны, которые не связывали бы нас с Россией. Строили газопроводы в клайпедский порт, терминал сжиженного газа", – отметил он.

Анушаускас считает, что другие страны Евросоюза тоже откажутся от российского газа.

"Я не скажу, в этом ли году. Но, наверное, на следующий год Россия должна планировать свой бюджет без больших европейских денег", – уточнил он.

На вопрос журналистки, какие еще санкции должны ввести западные страны, чтобы президент РФ Владимир Путин прекратил войну с Украиной, Анушаускас сказал: "Санкции, которые введены, – они вводятся постепенно, не все начали действовать с 24 февраля. Некоторые начнут действовать только с 10 апреля. Почувствовать всю тяжесть санкционной политики Россия сможет только в конце апреля – в мае".

Министр обороны Литвы предложил подключить к санкциям против РФ страны Латинской Америки, страны Азии.

"Если Евросоюз и США будут расширять санкционную политику, думаю, большинство государств постепенно должно включаться. Чтобы не осталось никаких стран, через которые Россия смогла бы обходить санкции", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Литва с 1 апреля первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа. "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – сообщило министерство энергетики страны.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Об отказе от российских нефти и газа заявила и Австралия, он вступит в силу с 25 апреля.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Литва, энергетика, газопровод, Алеся Бацман, война России против Украины, Евросоюз, российский газ, Арвидас Анушаускас
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