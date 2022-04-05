Литве российский газ не нужен. Другие страны тоже должны отказаться от российских энергоносителей – министр обороны Литвы

Анушаускас: 10 лет назад мы создали стратегическую программу по энергетической безопасности Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

"10 лет назад мы создали стратегическую программу по энергетической безопасности. И начали подготовительные работы. Долгие годы строили газопроводы внутри своей страны, которые не связывали бы нас с Россией. Строили газопроводы в клайпедский порт, терминал сжиженного газа", – отметил он.

Анушаускас считает, что другие страны Евросоюза тоже откажутся от российского газа.

"Я не скажу, в этом ли году. Но, наверное, на следующий год Россия должна планировать свой бюджет без больших европейских денег", – уточнил он.

На вопрос журналистки, какие еще санкции должны ввести западные страны, чтобы президент РФ Владимир Путин прекратил войну с Украиной, Анушаускас сказал: "Санкции, которые введены, – они вводятся постепенно, не все начали действовать с 24 февраля. Некоторые начнут действовать только с 10 апреля. Почувствовать всю тяжесть санкционной политики Россия сможет только в конце апреля – в мае".

Министр обороны Литвы предложил подключить к санкциям против РФ страны Латинской Америки, страны Азии.

"Если Евросоюз и США будут расширять санкционную политику, думаю, большинство государств постепенно должно включаться. Чтобы не осталось никаких стран, через которые Россия смогла бы обходить санкции", – сказал он.

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Литва с 1 апреля первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа. "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – сообщило министерство энергетики страны.