Литве российский газ не нужен. Другие страны тоже должны отказаться от российских энергоносителей – министр обороны Литвы

"10 лет назад мы создали стратегическую программу по энергетической безопасности. И начали подготовительные работы. Долгие годы строили газопроводы внутри своей страны, которые не связывали бы нас с Россией. Строили газопроводы в клайпедский порт, терминал сжиженного газа", – отметил он.
Анушаускас считает, что другие страны Евросоюза тоже откажутся от российского газа.
"Я не скажу, в этом ли году. Но, наверное, на следующий год Россия должна планировать свой бюджет без больших европейских денег", – уточнил он.
На вопрос журналистки, какие еще санкции должны ввести западные страны, чтобы президент РФ Владимир Путин прекратил войну с Украиной, Анушаускас сказал: "Санкции, которые введены, – они вводятся постепенно, не все начали действовать с 24 февраля. Некоторые начнут действовать только с 10 апреля. Почувствовать всю тяжесть санкционной политики Россия сможет только в конце апреля – в мае".
Министр обороны Литвы предложил подключить к санкциям против РФ страны Латинской Америки, страны Азии.
"Если Евросоюз и США будут расширять санкционную политику, думаю, большинство государств постепенно должно включаться. Чтобы не осталось никаких стран, через которые Россия смогла бы обходить санкции", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Литва с 1 апреля первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа. "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – сообщило министерство энергетики страны.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Об отказе от российских нефти и газа заявила и Австралия, он вступит в силу с 25 апреля.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.