Зеленский предложил Финляндии участвовать в восстановлении образовательной сферы Украины после окончания войны

"Мир знает о лидерстве вашей страны, вашего народа в области образования. Вы действительно построили такую образовательную систему, которая позволяет защищать личную свободу человека, делать его образованным и учить уважению других людей, окружающей среды и мира. Этому следует учиться и другим государствам", – отметил он.
Зеленский сообщил, что оккупанты уничтожают детские сады, школы и университеты.
"Я приглашаю ваше государство, ваши компании, ваших специалистов присоединиться к восстановлению нашей образовательной отрасли и модернизации образования в Украине. Мы должны сделать все, чтобы даже после этой сверхжестокой войны против нашего народа у наших людей и в дальнейшем воспитывалось добро в сердцах и чтобы они были открыты миру", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 5 апреля потери экономики Украины из-за войны составили около $600 млрд, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По предварительным подсчетам, начиная с 24 февраля в Украине "повреждено, разрушено, уничтожено" не менее 26 тыс. м² жилой площади, 533 учебных заведения, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, восемь гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 129 заводов/предприятий, более 22 тыс. км дорог и 266 мостов и мостовых переходов.