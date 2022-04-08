Зеленский предложил Финляндии участвовать в восстановлении образовательной сферы Украины после окончания войны

"Мир знает о лидерстве вашей страны, вашего народа в области образования. Вы действительно построили такую образовательную систему, которая позволяет защищать личную свободу человека, делать его образованным и учить уважению других людей, окружающей среды и мира. Этому следует учиться и другим государствам", – отметил он.

Зеленский сообщил, что оккупанты уничтожают детские сады, школы и университеты.

"Я приглашаю ваше государство, ваши компании, ваших специалистов присоединиться к восстановлению нашей образовательной отрасли и модернизации образования в Украине. Мы должны сделать все, чтобы даже после этой сверхжестокой войны против нашего народа у наших людей и в дальнейшем воспитывалось добро в сердцах и чтобы они были открыты миру", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)