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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери экономики Украины из-за войны составляют около $600 млрд – Верещук

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Только прямые потери физической инфраструктуры в Украине составляют не менее $68 млрд
Только прямые потери физической инфраструктуры в Украине составляют не менее $68 млрд
Фото: EPA

Правительство Украины приложит все усилия, чтобы Россия как государство-агрессор полностью компенсировала потери Украины и понесла ответственность. Об этом заявила 5 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

Она сообщила, что по предварительным подсчетам, начиная с 24 февраля в Украине "повреждено, разрушено, уничтожено" не менее 26 тыс. м² жилой площади, 533 учебных заведения, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, восемь гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 129 заводов/предприятий, более 22 тыс. км дорог и 266 мостов и мостовых переходов.

Прямые потери физической инфраструктуры, по подсчетам экспертов Киевской школы экономики в сотрудничестве с Минреинтеграции и правительственной командой в рамках проекта "Россия заплатит", по состоянию на 1 апреля составили не менее $68 млрд.

"Опосредованные потери экономики составляют около $600 млрд, и каждый день они будут расти. Это лишь предварительные подсчеты нанесенного ущерба на 41-й день восьмилетней войны", – сказала Верещук. 

По ее словам, Минреинтеграции, согласно постановлению правительства, будет координировать работу всех министерств для оценки убытков. Оценивать потери будут по 15 категориям, например, потери экономики, инфраструктуры, окружающей среды, культурного наследия и т.д.

"Хотя война не закончена, а захватчик ежедневно разрушает нашу страну, Минреинтеграции и правительство уже начали эту работу. Именно такой подход позволит охватить все категории как прямых, так и опосредованных потерь, наносимых нашему государству, включая упущенную выгоду, которую мы недополучили из-за этой захватнической войны", – добавила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра. 

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: экономика, аэропорт, аэродром, Ирина Верещук, жилье, убытки, война России против Украины, ущерб, школы, больницы, разрушения, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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