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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Washington Post: Украинские олигархи объединились против России

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За первые 12 дней войны 16 из 20 самых богатых украинцев сделали заявления против российской агрессии или в поддержку Украины, пишет The Washington Post
За первые 12 дней войны 16 из 20 самых богатых украинцев сделали заявления против российской агрессии или в поддержку Украины, пишет The Washington Post
Фото: depositphotos.com

Самые богатые украинские бизнесмены отложили в сторону свои разногласия для того, чтобы выступить в защиту территориальной целостности Украины единым фронтом, что не удавалось в прошлом. Об этом пишет в своей статье американское издание The Washington Post.

Автор статьи, кандидат политических наук из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Силвия Ницова отмечает, что олигархи коллективно поддерживают Киев, они в ответ на призыв президента выразили поддержку единству страны еще до начала российского полномасштабного вторжения. 

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов сообщил, что его инвестиционная компания внесет $34 млн налогов авансом, чтобы помочь укрепить финансовую стабильность в стране, напомнила Ницова и добавила, что за первые 12 дней войны 16 из 20 самых богатых украинцев сделали заявления против российской агрессии или в поддержку Украины. 

Также исследовательница отмечает, что сейчас в Украине олигархи сотрудничают друг с другом, чего они не делали раньше: четыре крупнейшие украинские медиагруппы, каждая из которых принадлежит крупному олигарху, выступили с совместным заявлением о своих планах предоставить открытый доступ к информации в условиях военного положения. Кроме того, бизнесмены, у которых раньше были проблемы в отношениях, теперь тесно сотрудничают, чтобы обеспечить необходимые поставки, пишет Ницова.

Она считает, что олигархи защищают свою собственность и поэтому действуют коллективно, так как угроза для суверенитета также является угрозой и для украинской системы "кланового капитализма".  Автор добавила, что президент России Владимир Путин не в состоянии предложить украинским бизнесменам какие-либо надежные гарантии, кроме того, его армия уже разрушает их собственность. 

Политолог отметила, что единство крупного бизнеса важно для укрепления экономики Украины и оказания помощи армии, подразделениям территориальной обороны и украинскому народу. Кроме того, как часть глобальной корпоративной элиты, имеющей политические связи, украинские олигархи и руководители их компаний могли бы помочь заручиться дополнительной поддержкой Украины на Западе. Она подчеркнула, что эти связи уже начинают работать, и приводит в пример компании Рината Ахметова, которые призвали отстранить российские компании от участия в международных форумах и ассоциациях в энергетической и сталелитейной промышленности. Также бизнесмен Виктор Пинчук недавно обратился к западным партнерам с призывом увеличить военную помощь Украине, добавила Ницова.

Теги: Владимир Путин, Ринат Ахметов, Украина, инвестиции, Виктор Пинчук, экономика, промышленность, бизнес, вторжение, олигархи, война России против Украины
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