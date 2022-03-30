Сенаторы США предложили направить конфискованные у РФ средства на помощь Украине

Двухпартийный законопроект получит название "закон о помощи Украине". Он предлагает:
Портман отметил, что сейчас Украина переживает худший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны. Один из способов помочь – перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины.
Беннет добавил, что законопроект должен заставить российского президента Владимира Путина и олигархов нести расплату. Законопроект гарантирует, что средства от конфискованных активов пойдут непосредственно украинскому народу, чтобы поддержать его в грядущие трудные годы, добавил сенатор.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.
3 марта министерство юстиции США объявило о создании оперативной группы KleptoCapture, которая будет заниматься взысканием нелегальных активов российских бизнесменов в рамках санкций.