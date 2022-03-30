Сенаторы США предложили направить конфискованные у РФ средства на помощь Украине

Двухпартийный законопроект получит название "закон о помощи Украине". Он предлагает:

направить в украинский фонд помощи деньги, которые будут получены от ликвидации активов российских олигархов, найденных оперативной группой KleptoCapture;

эти деньги будут использованы для поддержки украинских беженцев и восстановления Украины;

фонд будет управляться Госдепом при консультациях с Агентством США по международному развитию.

Портман отметил, что сейчас Украина переживает худший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны. Один из способов помочь – перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины.

Беннет добавил, что законопроект должен заставить российского президента Владимира Путина и олигархов нести расплату. Законопроект гарантирует, что средства от конфискованных активов пойдут непосредственно украинскому народу, чтобы поддержать его в грядущие трудные годы, добавил сенатор.