Джонсон заявил, что перемирия между Украиной и РФ будет недостаточно для снятия санкций

Джонсон сказал, что давление на Путина нужно усиливать Фото: ЕРА

Об этом на встрече с министрами британского правительства заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, рассказал его пресс-секретарь Reuters.

По его словам, Джонсон сказал, что давление на президента России Владимира Путина должно быть усилено как посредством дальнейших экономических мер, так и путем предоставления военной помощи Украине – "чтобы Россия полностью изменила курс".

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Великобритания, в частности, ввела санкции против ряда российских миллиардеров (среди них – Роман Абромович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов и другие), заморозив счета и арестовав недвижимость.