Джонсон заявил, что перемирия между Украиной и РФ будет недостаточно для снятия санкций

Об этом на встрече с министрами британского правительства заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, рассказал его пресс-секретарь Reuters.
По его словам, Джонсон сказал, что давление на президента России Владимира Путина должно быть усилено как посредством дальнейших экономических мер, так и путем предоставления военной помощи Украине – "чтобы Россия полностью изменила курс".
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Великобритания, в частности, ввела санкции против ряда российских миллиардеров (среди них – Роман Абромович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов и другие), заморозив счета и арестовав недвижимость.
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
На переговорах Украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава украинской делегации на переговорах, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. По его словам, РФ также должна гарантировать безопасность Украины, но на других условиях.
Сейчас Украина ждет ответа на это предложение. Ожидается, что перед ратификацией предложенный Киевом договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.