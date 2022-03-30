ГОРДОН
 
 
МИР

Джонсон заявил, что перемирия между Украиной и РФ будет недостаточно для снятия санкций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джонсон сказал, что давление на Путина нужно усиливать
Джонсон сказал, что давление на Путина нужно усиливать
Фото: ЕРА

Соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией "само по себе" не станет причиной для снятия санкций Великобритании, введенных за вторжение РФ в Украину.

Об этом на встрече с министрами британского правительства заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, рассказал его пресс-секретарь Reuters

По его словам, Джонсон сказал, что давление на президента России Владимира Путина должно быть усилено как посредством дальнейших экономических мер, так и путем предоставления военной помощи Украине – "чтобы Россия полностью изменила курс". 

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Великобритания, в частности, ввела санкции против ряда российских миллиардеров (среди них – Роман Абромович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов и другие), заморозив счета и арестовав недвижимость. 

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

На переговорах Украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава украинской делегации на переговорах, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. По его словам, РФ также должна гарантировать безопасность Украины, но на других условиях. 

Сейчас Украина ждет ответа на это предложение. Ожидается, что перед ратификацией предложенный Киевом договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, санкции, переговоры, Борис Джонсон, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (45669)
2
"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео (27320)
3
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (17560)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (14856)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (10168)
6
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (7787)
7
"Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео (6520)
8
"Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы (6071)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS