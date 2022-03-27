Джонсон предложил отдать Евро-2028 Украине. Павелко считает, что Украина может принять Чемпионат мира-2030

Украина только дважды принимала большие футбольные события – в 2012-м и 2018 годах Фото: depositphotos.com

Желание России чемпионат или любое другое культурное мероприятия Джонсон назвал "выходящей за рамки сатиры". Он отметил, что "не может поверить, что кто-то серьезно обдумает их предложение".

По его словам, будет лучше, если Украина будет принимать Евро-2028.

Инициативу Джонсона в эфире общенационального телемарафона прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, его цитирует Общественное.

"Евро-2028 по футболу в Украине? От имени всего футбольного сообщества нашего государства благодарю премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за столь замечательную инициативу. В отличие от заявки фашистской России на проведение этого турнира, идея Джонсона абсолютно логична и обоснована", – отметил он.

В свою очередь Павелко предложил Британии рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части чемпионата мира, который пройдет в 2030 году, в Украине и Великобритании.