Из-за санкций в РФ срывается оборонзаказ, КамАЗ вернулся к выпуску моделей 60-х годов – ГУР Минобороны

КамАЗ после введения санкций за вторжение РФ в Украину стал "ярким примером "технологической независимости" России, отметили в ГУР Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"В РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившего в оборонные предприятия государства-оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие", – заявили в ГУР.

По информации украинской разведки, "в течение последних десятилетий" в российском военном производстве использовались иностранные технологии, материалы и электроника, которые закупались "массово".

"Без этой возможности продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможно", – заявили украинские разведчики.

Они говорят, что сейчас "ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" в РФ является производитель большегрузной техники КамАЗ. В ГУР пояснили, что современные модели, выпускаемые заводом, комплектовались американскими двигателями Cummins, немецкими коробкой передач (ZF) и топливной аппаратурой (Bosch).

"Там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", – резюмировали в ГУР.

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