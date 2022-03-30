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Из-за санкций в РФ срывается оборонзаказ, КамАЗ вернулся к выпуску моделей 60-х годов – ГУР Минобороны

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КамАЗ после введения санкций за вторжение РФ в Украину стал "ярким примером "технологической независимости" России, отметили в ГУР
КамАЗ после введения санкций за вторжение РФ в Украину стал "ярким примером "технологической независимости" России, отметили в ГУР
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Из-за экономических санкций, введенных странами Запада против России после ее вторжения в Украину, в РФ срывается выполнение оборонного заказа. Об этом 29 марта в Facebook сообщил пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившего в оборонные предприятия государства-оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие", – заявили в ГУР. 

По информации украинской разведки, "в течение последних десятилетий" в российском военном производстве использовались иностранные технологии, материалы и электроника, которые закупались "массово". 

"Без этой возможности продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможно", – заявили украинские разведчики. 

Они говорят, что сейчас "ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" в РФ является  производитель большегрузной техники КамАЗ. В ГУР пояснили, что современные модели, выпускаемые заводом, комплектовались американскими двигателями Cummins, немецкими коробкой передач (ZF) и топливной аппаратурой (Bosch).

"Там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", – резюмировали в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/280830937561667

Контекст:

Российский КамАЗ в конце января объявлял об отказе от производства "чисто военной" техники – так предприятие пыталось избежать санкций, однако после вторжения РФ в Украину страны Запада ввели ряд новых ограничений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, война России против Украины, ограничения, КамАЗ, ГУР Минобороны Украины
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