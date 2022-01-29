Из-за угрозы санкций российский КамАЗ отказался от производства военной техники

Он также отметил, что ради непопадания в "красную зону" санкций его предприятие сократило сотрудничество с российской корпорацией "Ростех" (ее гендиректор Сергей Чемезов, в частности, находится под санкциями Украины).

"Задача была уменьшить долю "Ростеха" – мы уменьшили. Задача была отказаться от производства военной техники – мы это предприятие вывели за пределы. КамАЗ вообще перестал производить чисто военную технику", – сказал Когогин.

Он признал, что предприятие не может полностью заменить "импортные решения", так как "КамАЗ встроен в мировой автопром и локализовать производство всех деталей в России не получится".

Гендиректор КамАЗа рассказал, что, в частности, коробки переключения передач собирают в России, "но синхронизаторы поступают с севера Германии".