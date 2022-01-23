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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских предприятий и австрийского бюро, занимавшихся строительством в Крыму

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Зеленский ввел в силу сразу несколько санкционных списков СНБО
Зеленский ввел в силу сразу несколько санкционных списков СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 декабря 2021 года о введении персональных экономических санкций против ряда физических лиц, предприятий и организаций. Указы №19/2022, №20/2022, №21/2022 и №22/2022 опубликованы на сайте главы государства.

В списках, приложенных к указам, – ряд российских судей, российские чиновники и силовики, работающие в оккупационных "правительстве", "полиции", "следственном комитете", "прокуратуре" Крыма, в том числе "министры" спорта, ЖКХ, строительства и архитектуры, энергетики, транспорта.

В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, который незаконно посещал оккупированные Донбасс и Крым. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за деятельность, "направленную на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности".

Отдельными списками вводятся санкции против 24 физических и юридических лиц, причастных к сооружению Россией Крымского моста, и против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое занималось строительством оперного театра в Севастополе. Санкции применили против шестерых сотрудников бюро, в том числе основателя Вольфа Прикса.

Против этого бюро в Украине начали процедуру наложения санкций и уголовное производство в марте 2021 года. Австрийская прокуратура отказалась открыть свое расследование за деятельность своих граждан на оккупированной территории другого государства.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба говорил в декабре 2020 года, что пытался убедить директора бюро Coop Himmelblau Вольфа Прикса отказаться от участия в проекте строительства оперного театра, но тот не прислушался к его словам. По словам Щербы, архитектурное бюро обманывало украинские и австрийские власти: "Просто говорило, что не имеет никакого отношения к строительству в оккупированном Севастополе". 

Введенные указами ограничения – блокирование активов, запрет на въезд в Украину, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и документов разрешительного характера и другие. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе члены Евросоюза и США, ввели антироссийские санкции.

Теги: Крым, санкции, Австрия, Севастополь, СНБО, аннексия, запрет, строительство, мост, Владимир Зеленский, судьи, чиновники, архитектура, Артемий Лебедев, ограничения, Крымский мост
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