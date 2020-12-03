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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Архитектурное бюро из Австрии врало о своей непричастности к строительству в оккупированном Крыму – посол Украины

О своем участии в возведении оперного театра в оккупированном Севастополе австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau не сообщало ни украинской стороне, ни властям Австрии, отметил посол Украины в Вене Александр Щерба.

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Щерба обвинил сооснователя австрийского бюро (на книге на фото) во вранье
Щерба обвинил сооснователя австрийского бюро (на книге на фото) во вранье
Фото: Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au / Facebook

Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau, вопреки санкциям, принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Информацию об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба подтвердил LB.ua в интервью, которое опубликовано 3 декабря.

30 ноября украинский дипломат в этом еще не был до конца уверен.

"Проблема в том, что это архитектурное бюро врало достаточно долго. Просто говорило, что не имеет никакого отношения к строительству в оккупированном Севастополе. Так происходило, пока оккупационная власть не решила подложить своему австрийскому партнеру свинью, пустив в прессу информацию о его участии во флагманском проекте [президента РФ Владимира] Путина на оккупированной территории", – сказал Щерба.

По его словам, архитектор Вольф Прикс, сооснователь Coop Himmelblau, врал не только украинской стороне, но и властям Австрии.

"Поэтому, насколько я понимаю, их реакция не сильно отличается от нашей: разочарование, удивление тем, что достаточно известный в мире архитектор решил стать частью грязной истории", – объяснил посол.

Он считает, что россиянам "просто безразлично, насколько сильно пострадает репутация этого архитектурного бюро".

Проект "Крым.Реалии" сообщал, что инициатором проекта строительства оперного театра на мысе Хрустальный в Севастополе в 2018 году стал Путин. Заказчик работ – фонд "Национальное культурное наследие". Закончить строительство намерены во втором квартале 2023 года, общий объем инвестиций составляет около 25 млрд руб. (около $331 млн).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе члены Евросоюза и США, ввели антироссийские санкции.

Теги: Россия, Крым, санкции, Австрия, Севастополь, театр, оккупация, строительство, Александр Щерба, архитектура, дипломаты, посол
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