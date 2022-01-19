ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В МИД Украины требуют публичного опровержения заявлений вице-премьера Словакии о Крыме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД прокомментировали слова Сулика
В МИД прокомментировали слова Сулика
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемым заявление вице-премьер-министра – министра экономики Словакии Рихарда Сулика, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины. Об этом 19 января в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Сулик в интервью изданию Pravda, которое вышло 19 января, заявил, что введенные против России санкции "наносят ущерб". "Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым Россия все равно не вернет. Нужно смотреть вперед и строить отношения", – сказал он.

"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual с РФ, которая грубо нарушила международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", – заявил Николенко, комментируя заявление вице-премьера Словакии.

По его словам, комментарии Сулика диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией Евросоюза в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений", – добавил спикер МИД Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После окупациии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз, США и ряд стран ввели против России несколько пакетов санкций. Они неоднократно расширялись и продлевались.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, МИД Украины, оккупация, МИД Словакии, российская агрессия, Олег Николенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой
"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой
"Обнаженная", "Чертовски горячая женщина!" 52-летняя Лопес показала голую грудь
"Обнаженная", "Чертовски горячая женщина!" 52-летняя Лопес показала голую грудь
"Выпила веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова поскандалила в самолете и показала неприличный жест
"Выпила – веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова поскандалила в самолете и показала неприличный жест
Названы новая дата и место проведения 64-й церемонии вручения "Грэмми"
Названы новая дата и место проведения 64-й церемонии вручения "Грэмми"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (150249)
2
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова в миниплатье подняла ноги перед камерой (149620)
3
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (95561)
4
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (73809)
5
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке (48818)
6
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь (47487)
7
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой (40943)
8
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (40929)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS