В МИД Украины требуют публичного опровержения заявлений вице-премьера Словакии о Крыме

Сулик в интервью изданию Pravda, которое вышло 19 января, заявил, что введенные против России санкции "наносят ущерб". "Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым Россия все равно не вернет. Нужно смотреть вперед и строить отношения", – сказал он.

"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual с РФ, которая грубо нарушила международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", – заявил Николенко, комментируя заявление вице-премьера Словакии.

По его словам, комментарии Сулика диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией Евросоюза в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений", – добавил спикер МИД Украины.