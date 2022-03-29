В Украине уничтожен "Тайфун", гордость оборонно-промышленного комплекса России – Генштаб ВСУ

"Аналоговнет. Гордость российского ОПК – КамАЗ "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Принадлежит к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад", – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что "украинские воины сделали его уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел".

В Управлении стратегических коммуникаций уточнили, что "гордость" подбили в районе Тростянца Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)