В Украине уничтожен "Тайфун", гордость оборонно-промышленного комплекса России – Генштаб ВСУ

"Аналоговнет. Гордость российского ОПК – КамАЗ "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Принадлежит к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад", – сказано в сообщении.
В Генштабе отметили, что "украинские воины сделали его уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел".
В Управлении стратегических коммуникаций уточнили, что "гордость" подбили в районе Тростянца Сумской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили, по данным Генштаба ВСУ, около 17,2 тыс. человек личного состава, а также 597 танков, 1710 боевых бронированных машин и сотни единиц другой техники, в том числе самолеты, вертолеты и корабли.