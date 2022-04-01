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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов: Наша задача – помочь Украине выиграть войну

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Ринат Ахметов: Наша общая цель свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина
Ринат Ахметов: Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина
Фото: epravda.com.ua

Задача бизнеса – помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия, и сохранить независимое и европейское государство. Об этом в комментарии американскому агентству Bloomberg заявил бизнесмен Ринат Ахметов.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что сейчас имеет значение – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", – подчеркнул бизнесмен.

По словам Ахметова, при таких условиях нет и не может быть никаких разногласий между украинскими властями и украинским бизнесом.

"Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина", – заявил он.

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С начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку Вооруженным силам и Силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.

Теги: Россия, Ринат Ахметов, Украина, война, бизнес, война России против Украины
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