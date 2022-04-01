Ахметов: Наша задача – помочь Украине выиграть войну

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что сейчас имеет значение – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", – подчеркнул бизнесмен.

По словам Ахметова, при таких условиях нет и не может быть никаких разногласий между украинскими властями и украинским бизнесом.

"Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку Вооруженным силам и Силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.

