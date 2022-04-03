Общее состояние 22 богатейших россиян с начала года сократилось на $50 млрд

Первая пятерка богатейших россиян по версии Bloomberg выглядит следующим образом:

глава "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием $29,4 млрд (это на $1,47 млрд меньше, чем в начале года);

глава правления "Новатэк" Леонид Михельсон – $27,5 млрд (меньше на $4,9 млрд);

владелец "Северстали" Алексей Мордашов – $23,1 млрд (меньше на $5,7 млрд);

совладелец сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин – $23 млрд (меньше на $4,97 млрд);

Владимир Лисин – $23 млрд (меньше на $4,97 млрд); совладелец концерна USM Holding Алишер Усманов – $19,8 млрд (меньше на $1,5 млрд).

Больше других богатейших россиян потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние с начала года уменьшилось на $17,4 млрд. Сейчас состояние Алекперова оценивается в $5,36 млрд.

Кроме того, состояние Геннадия Тимченко (восьмое место среди россиян) сократилось на $6,03 млрд, до $16,4 млрд, а состояние Романа Абрамовича (девятое место) – на $3,6 млрд, до $14,4 млрд.

Некоторые из российских участников списка, наоборот, с начала года увеличили свое состояние. Самый большой прирост – у основного владельца производителя минудобрений "Акрона" Вячеслава Кантора (12-е место), чье состояние выросло на $4,57 млрд, до $13,6 млрд.