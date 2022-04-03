Общее состояние 22 богатейших россиян с начала года сократилось на $50 млрд

Первая пятерка богатейших россиян по версии Bloomberg выглядит следующим образом:
Больше других богатейших россиян потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние с начала года уменьшилось на $17,4 млрд. Сейчас состояние Алекперова оценивается в $5,36 млрд.
Кроме того, состояние Геннадия Тимченко (восьмое место среди россиян) сократилось на $6,03 млрд, до $16,4 млрд, а состояние Романа Абрамовича (девятое место) – на $3,6 млрд, до $14,4 млрд.
Некоторые из российских участников списка, наоборот, с начала года увеличили свое состояние. Самый большой прирост – у основного владельца производителя минудобрений "Акрона" Вячеслава Кантора (12-е место), чье состояние выросло на $4,57 млрд, до $13,6 млрд.
После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Страны Запада замораживают активы РФ по всему миру и арестовывают имущество подсанкционных россиян.