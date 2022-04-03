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Общее состояние 22 богатейших россиян с начала года сократилось на $50 млрд

Совокупное состояние 22 богатейших российских бизнесменов составила $299,47 млрд
Совокупное состояние 22 богатейших российских бизнесменов составила $299,47 млрд
Фото: depositphotos.com

Совокупное состояние 22 богатейших российских бизнесменов, представленных в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, по данным на 1 апреля, составила $299,47 млрд. С начала 2022 года эта сумма уменьшилась на $50,1 млрд, сообщает "РИА Новости".

Первая пятерка богатейших россиян по версии Bloomberg выглядит следующим образом:

  • глава "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием $29,4 млрд (это на $1,47 млрд меньше, чем в начале года);
  • глава правления "Новатэк" Леонид Михельсон – $27,5 млрд (меньше на $4,9 млрд);
  • владелец "Северстали" Алексей Мордашов – $23,1 млрд (меньше на $5,7 млрд);
  • совладелец сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин – $23 млрд (меньше на $4,97 млрд);
  • совладелец концерна USM Holding Алишер Усманов – $19,8 млрд (меньше на $1,5 млрд).

Больше других богатейших россиян потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние с начала года уменьшилось на $17,4 млрд. Сейчас состояние Алекперова оценивается в $5,36 млрд. 

Кроме того, состояние Геннадия Тимченко (восьмое место среди россиян) сократилось на $6,03 млрд, до $16,4 млрд, а состояние Романа Абрамовича (девятое место) – на $3,6 млрд, до $14,4 млрд.

Некоторые из российских участников списка, наоборот, с начала года увеличили свое состояние. Самый большой прирост – у основного владельца производителя минудобрений "Акрона" Вячеслава Кантора (12-е место), чье состояние выросло на $4,57 млрд, до $13,6 млрд.

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Страны Запада замораживают активы РФ по всему миру и арестовывают имущество подсанкционных россиян.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, бизнес, Лукойл, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, олигархи, Владимир Потанин, Алексей Мордашев, Леонид Михельсон
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