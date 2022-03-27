ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чехия заморозила активы подсанкционных граждан и компаний РФ на сотни миллионов крон и продолжит это делать – премьер-министр

Фиала о санкциях против РФ: Мы настроены решительно
Фиала о санкциях против РФ: Мы настроены решительно
Фото: EPA

Чешская Республика заморозила активы на сотни миллионов крон, принадлежащие российским гражданам и компаниям, против которых были введены санкции Евросоюза за вторжение России в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в эфире České televize 27 марта.

Он заявил, что государство сейчас ограничено законодательством в возможностях налагать более жесткие меры, но вскоре в него намерены принять изменения.

"Мы настроены решительно, мы заморозили активы российских олигархов на сотни миллионов крон (1 чешская крона = $0,04. – "ГОРДОН")… И мы будем продолжать это делать", – сказал глава чешского правительства.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Чехия, санкции, война России против Украины, активы, Петр Фиала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (74452)
2
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию (66009)
3
"Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой (46474)
4
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной (26356)
5
"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео (21777)
6
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео (7151)
7
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую (6845)
8
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео (6317)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS