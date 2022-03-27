Чехия заморозила активы подсанкционных граждан и компаний РФ на сотни миллионов крон и продолжит это делать – премьер-министр

Он заявил, что государство сейчас ограничено законодательством в возможностях налагать более жесткие меры, но вскоре в него намерены принять изменения.

"Мы настроены решительно, мы заморозили активы российских олигархов на сотни миллионов крон (1 чешская крона = $0,04. – "ГОРДОН")… И мы будем продолжать это делать", – сказал глава чешского правительства.