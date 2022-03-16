В Испании задержали яхту гендиректора "Роснефти" – СМИ

Министерство транспорта Испании подтвердило задержание судна, но не право собственности. Ведомство заявило, что яхта пришвартовалась в средиземноморском портовом городе Таррагона 2 ноября и запросила разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, но так и не отплыла.
Корабль будут удерживать до тех пор, пока не удастся идентифицировать его владельца.
Reuters отмечает, что эту яхту длиной 135 метров называют одной из самых больших в мире. Она ходит под флагом Каймановых островов.
Сечин, как и ряд других приближенных к президенту РФ Владимиру Путину политиков и бизнесменов, попал под санкции США, ЕС и Великобритании.
В ночь на 3 марта французские таможенники арестовали его яхту Amore Vero.