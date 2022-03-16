В Испании задержали яхту гендиректора "Роснефти" – СМИ

Минтранспорта Испании пока не подтвердило, что яхта принадлежит Сечину Фото: EPA

Министерство транспорта Испании подтвердило задержание судна, но не право собственности. Ведомство заявило, что яхта пришвартовалась в средиземноморском портовом городе Таррагона 2 ноября и запросила разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, но так и не отплыла.

Корабль будут удерживать до тех пор, пока не удастся идентифицировать его владельца.

Reuters отмечает, что эту яхту длиной 135 метров называют одной из самых больших в мире. Она ходит под флагом Каймановых островов.