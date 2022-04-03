В марте экспорт упал вдвое, импорт в Украину сократился втрое – Свириденко

"Вопреки войне, Украина экспортирует свою продукцию, – написала министр в Facebook. – В течение марта экспорт стоил $2,7 млрд. Объем экспорта составил 5,97 млн тонн. Импорт в Украину в марте упал более чем в три раза до 1,8 млрд долларов США с 5,9 млрд в феврале".
В целом, экспорт по сравнению с февралем сократился почти вдвое. При этом наибольшая доля экспорта пришлась на железную руду – 3,1 млн тонн за март (3,7 млн тонн в феврале). Стоимость экспортированной руды составила 439 млн долларов.
В то же время, экспорт металла существенно сократился. Так, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз (с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте), а по некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще.
"Восстановление работы украинских металлургических предприятий имеет существенное значение не только для украинской, но и для мировой экономики", – отметила Свириденко.
Блокировка морских портов, по ее данным, больше всего отразилась на аграрном экспорте, который в марте составил всего 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Эти показатели в четыре раза меньше по сравнению с февралем.
"Весь мир говорит о продовольственном кризисе, и мы понимаем, кто является этой причиной – российские военные, уничтожающие коммерцию в Черном море", – добавила министр.
В тоже время, подчеркнула она, остатки базовых сельскохозяйственных культур в Украине позволяют продолжать экспорт сельхозпродукции на обычном уровне.
Экспорт многих товаров с глубокой переработкой остался на уровне прошлого месяца. Среди них, например, кабельная продукция и листы облицовочные из дерева.
По некоторым позициям экспорт даже вырос. По данным Минэкономики, экспорт орехов в марте увеличился до 7 тысяч тонн с 4 тысяч. Вырос также экспорт портландцемента, составивший 116 тысяч тонн (45 тысяч – в феврале).
"Война внесла сильные коррективы в торговую статистику. Старт посевной и работа государства по восстановлению логистики являются основой стабилизации экономики. Мы с вами знаем, как умеем восстанавливаться от любых кризисов", – отметила Свириденко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.