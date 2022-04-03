В марте экспорт упал вдвое, импорт в Украину сократился втрое – Свириденко

"Вопреки войне, Украина экспортирует свою продукцию, – написала министр в Facebook. – В течение марта экспорт стоил $2,7 млрд. Объем экспорта составил 5,97 млн тонн. Импорт в Украину в марте упал более чем в три раза до 1,8 млрд долларов США с 5,9 млрд в феврале".

В целом, экспорт по сравнению с февралем сократился почти вдвое. При этом наибольшая доля экспорта пришлась на железную руду – 3,1 млн тонн за март (3,7 млн тонн в феврале). Стоимость экспортированной руды составила 439 млн долларов.

В то же время, экспорт металла существенно сократился. Так, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз (с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте), а по некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще.

"Восстановление работы украинских металлургических предприятий имеет существенное значение не только для украинской, но и для мировой экономики", – отметила Свириденко.

Блокировка морских портов, по ее данным, больше всего отразилась на аграрном экспорте, который в марте составил всего 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Эти показатели в четыре раза меньше по сравнению с февралем.

"Весь мир говорит о продовольственном кризисе, и мы понимаем, кто является этой причиной – российские военные, уничтожающие коммерцию в Черном море", – добавила министр.

В тоже время, подчеркнула она, остатки базовых сельскохозяйственных культур в Украине позволяют продолжать экспорт сельхозпродукции на обычном уровне.

Экспорт многих товаров с глубокой переработкой остался на уровне прошлого месяца. Среди них, например, кабельная продукция и листы облицовочные из дерева.

По некоторым позициям экспорт даже вырос. По данным Минэкономики, экспорт орехов в марте увеличился до 7 тысяч тонн с 4 тысяч. Вырос также экспорт портландцемента, составивший 116 тысяч тонн (45 тысяч – в феврале).

"Война внесла сильные коррективы в торговую статистику. Старт посевной и работа государства по восстановлению логистики являются основой стабилизации экономики. Мы с вами знаем, как умеем восстанавливаться от любых кризисов", – отметила Свириденко.



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