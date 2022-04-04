Сумма ущерба для инфраструктуры Украины от войны составила более $68,2 млрд

Потери Украины в войне с РФ составляют $565 млрд Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По подсчетам экспертов проекта "Россия заплатит", на 1 апреля сумма ущерба для инфраструктуры составила более $68,2 млрд.

"За последнюю неделю были получены подробные данные Министерства здравоохранения относительно количества и объемов поврежденных медучреждений, что позволило уточнить и несколько уменьшить оценку потерь", – отметили в посте.

Проект "Россия заплатит" фокусируется на оценке потерь инфраструктуры Украины в результате вторжения РФ в Украину, речь идет о разрушенных жилых домах, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуре, образовательных и медицинских учреждениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)