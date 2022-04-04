Сумма ущерба для инфраструктуры Украины от войны составила более $68,2 млрд

По подсчетам экспертов проекта "Россия заплатит", на 1 апреля сумма ущерба для инфраструктуры составила более $68,2 млрд.
"За последнюю неделю были получены подробные данные Министерства здравоохранения относительно количества и объемов поврежденных медучреждений, что позволило уточнить и несколько уменьшить оценку потерь", – отметили в посте.
Проект "Россия заплатит" фокусируется на оценке потерь инфраструктуры Украины в результате вторжения РФ в Украину, речь идет о разрушенных жилых домах, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуре, образовательных и медицинских учреждениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля.
Прямые одноразовые потери Украины в войне с РФ по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд. Об этом заявил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.