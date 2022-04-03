В Офисе президента рассказали о путях поддержки экономики в условиях военного времени

На совещании обсудили источники финансирования расходов, в том числе собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Фото: пресс-служба Офиса президента

По данным Минфина, за месяц военных действий Украина тратит около $10 млрд. На совещании обсудили источники финансирования расходов, в том числе собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров. Кроме того, в ходе совещания ОП совместно с Кабинетом Министров проработал и другие пути развития украинской экономики.

"Рассматриваем переход на упрощенную систему налогообложения. Обеспечиваем проведение посевной", – рассказал Тимошенко.

По его словам, переход на упрощенную систему налогообложения состоится в апреле. Другим ключевым вопросом остается обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.

"Вместе с Кабинетом Министров работаем, чтобы украинская экономика развивалась даже в условиях военного времени", – подчеркнул Тимошенко.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщала, к проведению посевной кампании в Украине присоединится неправительственная организация World Central Kitchen. Организация планирует собирать финансовую помощь для украинских сельхозпроизводителей, помогать в пополнении семенного фонда, закупать удобрения и агрохимикаты.