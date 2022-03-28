В 13 областях Украины школы возобновили учебу в онлайн-формате. В двух работа школ приостановлена – Шкарлет

В четырех областях в части школ проводят дистанционное обучение, в части – сейчас каникулы Фото: depositphotos.com

В четырех областях в части школ проводят дистанционное обучение, в части – сейчас каникулы. В пяти областях – частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены.

В двух областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен. По одной области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.

Относительно заведений дошкольного образования:

в восьми областях часть садов используют элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителями;

в шести областях некоторые детсады возобновили свою работу в привычном формате.

В остальных областях образовательный процесс не происходит.