В 13 областях Украины школы возобновили учебу в онлайн-формате. В двух работа школ приостановлена – Шкарлет

В четырех областях в части школ проводят дистанционное обучение, в части – сейчас каникулы. В пяти областях – частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены.
В двух областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен. По одной области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.
Относительно заведений дошкольного образования:
В остальных областях образовательный процесс не происходит.
Из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждены 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Больше всего пострадали учебные заведения в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.
Из-за войны Верховная Рада отменила ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены. Вместо них могут ввести мультипредметный онлайн-тест.