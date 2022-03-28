В 2022 году для поступления на бюджет нужно будет сдать мультипредметный тест – Шкарлет

Если в специальностях нужно сдавать творческий конкурс, то такой конкурс будет единственной составляющей конкурсного балла для поступления Фото: depositphotos.com

"Если это высшее образование на основании полного общего среднего образования, то в проекте мы предполагаем, что на специальностях с творческим конкурсом будут учитываться заявление, результат творческого конкурса и мотивационное письмо. На других специальностях для поступления на бюджет – это будет заявление, национальный мультипредметный тест и мотивационное письмо. Другие специальности на контракт – только заявление и мотивационное письмо", – сказал он.

Что касается поступления в высшие военные заведения, то, по словам министра, будут сохранены действующие правила приема в такие заведения.

Он также подчеркнул, что если в специальностях нужно сдавать творческий конкурс, то такой конкурс будет единственной составляющей конкурсного балла для поступления в вуз.

Шкарлетт добавил, что проект условий приема еще необходимо утвердить.