Зеленский: Кого мы только не видели среди пленных русских военных. И очень опытных убийц, и совсем юных ребят

Зеленский подчеркнул, что даже такой мобилизации оккупантам не хватило.

"Поэтому Россия собирает как можно больше вообще любых людей, способных держать в руках оружие, чтобы продолжить агрессию против Украины. Ищет наемников по всему миру. Направляет боевиков из разных де-факто террористических групп и так называемых частных армий, созданных некоторыми российскими чиновниками. Кого мы только не видели среди пленных русских военных. И очень опытных убийц, и совсем юных ребят 2003–2004 годов рождения. Но никто из них не мог адекватно объяснить, зачем им эта война против Украины. Зачем эти ракетные удары по мирным людям. Зачем жестокость, которую мир увидел в Буче и других городах, освобожденных украинской армией", – сказал президент.

Он добавил, что из почти 200 тыс. оккупантов были те, кто делал все, чтобы не воевать: бежал в РФ, сдавался в плен, наносил себе травмы, чтобы попасть в больницу.

"Но все же это было меньшинство. Большинство их армии продолжает воевать непонятно за что на нашей земле. Совершенно бессмысленно. И очень жестоко. Продолжает воевать так, что часто думаешь: это люди вообще?" – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)