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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Кого мы только не видели среди пленных русских военных. И очень опытных убийц, и совсем юных ребят

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Зеленский: Россия собирает как можно больше вообще любых людей, способных держать в руках оружие
Зеленский: Россия собирает как можно больше вообще любых людей, способных держать в руках оружие
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля во время выступления перед парламентом Финляндии сказал, что РФ бросила на захват Украины все свои боеспособные силы. Речь президента опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что даже такой мобилизации оккупантам не хватило.

"Поэтому Россия собирает как можно больше вообще любых людей, способных держать в руках оружие, чтобы продолжить агрессию против Украины. Ищет наемников по всему миру. Направляет боевиков из разных де-факто террористических групп и так называемых частных армий, созданных некоторыми российскими чиновниками. Кого мы только не видели среди пленных русских военных. И очень опытных убийц, и совсем юных ребят 2003–2004 годов рождения. Но никто из них не мог адекватно объяснить, зачем им эта война против Украины. Зачем эти ракетные удары по мирным людям. Зачем жестокость, которую мир увидел в Буче и других городах, освобожденных украинской армией", – сказал президент.

Он добавил, что из почти 200 тыс. оккупантов были те, кто делал все, чтобы не воевать: бежал в РФ, сдавался в плен, наносил себе травмы, чтобы попасть в больницу.

"Но все же это было меньшинство. Большинство их армии продолжает воевать непонятно за что на нашей земле. Совершенно бессмысленно. И очень жестоко. Продолжает воевать так, что часто думаешь: это люди вообще?" – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Службе безопасности Украины 22 марта описали среднестатистический портрет российского оккупанта.

"Он обычно имеет школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

По информации Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сейчас в Украине находятся около 600 российских пленных. Власти ведут переговоры об их обмене на украинских защитников, составляют списки, привлекают к процессу Международный комитет Красного Креста.

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 19 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, Украина, Финляндия, террористы, боевики, пленные, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, русские, ЧВК
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