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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы сможем вернуть территории и не сможем вернуть людей". Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против РФ

Санкции против РФ должны наращиваться, считает Зеленский
Санкции против РФ должны наращиваться, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Европейскому союзу следует усилить санкции против России за ее вторжение в Украину. Об этом 8 апреля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись опубликована в Facebook Офиса президента.

"Хочу поблагодарить за мощную санкционную политику. [...] Я благодарен за пятый санкционный пакет, но считаю, что этого мало. Они у нас очень много всего забрали. Они у нас забрали и территории, и людей. Мы сможем вернуть территории и не сможем вернуть людей, и за это все будет, уверен, большая, честная ответственность", – сказал он.

Президент Украины призвал еще больше "помочь своими санкциями".

"Они должны только наращиваться. По-другому Россия ничего и никого не хочет слышать", – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Евросоюз за предоставленную Украине финансовую помощь, в том числе за средства на оборонные нужды страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/671517857239082/

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля о новых санкциях против РФ объявили СШАВеликобритания и Канада.

7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. Известно. что он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, война, вторжение, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, пресс-конференция, финансирование
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