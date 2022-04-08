"Мы сможем вернуть территории и не сможем вернуть людей". Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против РФ

"Хочу поблагодарить за мощную санкционную политику. [...] Я благодарен за пятый санкционный пакет, но считаю, что этого мало. Они у нас очень много всего забрали. Они у нас забрали и территории, и людей. Мы сможем вернуть территории и не сможем вернуть людей, и за это все будет, уверен, большая, честная ответственность", – сказал он.

Президент Украины призвал еще больше "помочь своими санкциями".

"Они должны только наращиваться. По-другому Россия ничего и никого не хочет слышать", – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Евросоюз за предоставленную Украине финансовую помощь, в том числе за средства на оборонные нужды страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)