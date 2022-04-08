"Мы сможем вернуть территории и не сможем вернуть людей". Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против РФ

"Хочу поблагодарить за мощную санкционную политику. [...] Я благодарен за пятый санкционный пакет, но считаю, что этого мало. Они у нас очень много всего забрали. Они у нас забрали и территории, и людей. Мы сможем вернуть территории и не сможем вернуть людей, и за это все будет, уверен, большая, честная ответственность", – сказал он.
Президент Украины призвал еще больше "помочь своими санкциями".
"Они должны только наращиваться. По-другому Россия ничего и никого не хочет слышать", – заявил Зеленский.
Он также поблагодарил Евросоюз за предоставленную Украине финансовую помощь, в том числе за средства на оборонные нужды страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. Известно. что он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.