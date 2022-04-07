Послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России, он включает эмбарго на уголь – CМИ

Также предусмотрен запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, новые санкции против российских банков, говорят собеседники канала.
По информации BFMTV, доля российского угля на рынке ЕС – 45%.
По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, санкции 8 апреля будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.
EU ambassadors have agreed on the 5th sanctions package on #Russia. should be published in the EU official journal tomorrow. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 7, 2022
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он был подготовлен после обнаружения в Буче Киевской области сотен тел мирных граждан, убитых российскими военными. Введение этого пакета санкций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля.
Европарламент сегодня призывал ввести полное эмбарго не только на уголь, но также на российские газ, нефть и ядерное топливо.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.