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Послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России, он включает эмбарго на уголь – CМИ

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Доля российского угля на европейском рынке 45%
Доля российского угля на европейском рынке – 45%
Фото: depositphotos.com (архив)

Послы стран Европейского союза 7 апреля согласовали новый пакет санкций против России, он включает запрет на импорт российского угля, но там нет эмбарго на нефть и газ. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на свои источники.

Также предусмотрен запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, новые санкции против российских банков, говорят собеседники канала.  

По информации BFMTV, доля российского угля на рынке ЕС – 45%. 

По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, санкции 8 апреля будут обнародованы в Официальном журнале ЕС. 

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он был подготовлен после обнаружения в Буче Киевской области сотен тел мирных граждан, убитых российскими военными. Введение этого пакета санкций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля.

Европарламент сегодня призывал ввести полное эмбарго не только на уголь, но также на российские газ, нефть и ядерное топливо.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: газ, санкции, уголь, импорт, нефть, ядерное топливо, эмбарго, Европейский союз, Евросоюз
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