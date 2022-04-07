Послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России, он включает эмбарго на уголь – CМИ

Также предусмотрен запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, новые санкции против российских банков, говорят собеседники канала.

По информации BFMTV, доля российского угля на рынке ЕС – 45%.

По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, санкции 8 апреля будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.

EU ambassadors have agreed on the 5th sanctions package on #Russia. should be published in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 7, 2022

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он был подготовлен после обнаружения в Буче Киевской области сотен тел мирных граждан, убитых российскими военными. Введение этого пакета санкций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля.

Европарламент сегодня призывал ввести полное эмбарго не только на уголь, но также на российские газ, нефть и ядерное топливо.