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Кремль пообещал ответить на санкции против дочерей Путина – и впервые признал их

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В Кремле впервые признали родство Воронцовой и Тихоновой с Путиным
В Кремле впервые признали родство Воронцовой и Тихоновой с Путиным
Фото: EPA

Кремль обязательно ответит на санкции, введенные США против дочерей президента РФ Владимира Путина, и "сделает это так, как посчитает необходимым", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал 7 апреля в беседе с журналистами, сообщает "Медуза".

Сами санкции Песков назвал "продолжением такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций".

"Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело", – заявил пресс-секретарь российского президента.

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало новый список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, обозначенные как дочери президента России Путина, против которого ранее США уже ввели санкции.

"Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина", – говорится в сообщении.

Теперь, отмечает "Медуза", в Кремле фактически впервые признали, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова действительно имеют родственные связи с Путиным. Сам он ранее официально не признавал родство с ними.

Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номенко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, Кремль, Дмитрий Песков, Катерина Тихонова, минфин США, Мария Воронцова
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